وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الاثنين وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة عصر ايرانيان: ان الترويكا الأوروبية تواصل وضع العقبات في طريق مفاوضات فيينا عداء للشعب الإيراني.

جوان ..

رئيس الجمهورية يقدم مشروع الميزانية الجديدة المستقلة عن تاثير الحظر ومستقبل الإتفاق النووي لمجلس الشورى

عصر ايرانيان ..

الترويكا الأوروبية تواصل وضع العقبات في طريق مفاوضات فيينا عداء للشعب الإيراني

اطلاعات ..

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد قرب خروج القوات الأمريكية القتالية من العراق

خراسان ..

غموض كبير يلف موضوع خروج أمريكا من العراق في ظل اوضاع واشنطن الملتهبة

جام جم ..

البركسيت يدخل خريفا مبكرا مع تصاعد مطالبة أكثرية البريطانيين بالعودة لعضوية الإتحاد الأوروبي

حمايت ..

زعيم صرب البوسنة والهرسك يلوح بإحتمال الإنفصال عن جمهورية البوسنة

رسالت ..

الرئيس الأمريكي جو بايدن ينفي وجود أي توجه لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

كيهان ..

قوى المقاومة العراقية تطلق تحذيرات جدية من مغبة تبرير إستمرار بقاء قوات أمريكية

ابتكار ..

مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي تسير في منعطفات تقليص الخلافات

آفتاب يزد ..

ترامب يعترف متاخرا جدا بأن نتنياهو لم يفكر يوما بالسلام مع الفلسطينيين

سياست روز ..

الآلاف يتظاهرون في مدينة إسطنبول ضد سياسات أردوغان الإقتصادية

ايران ..

رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت يصل للإمارات في الذكرى السنوية الاولى للتطبيع

قناة العالم

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