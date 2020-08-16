  1. إيران
١٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٥٣ م

الأحد 16 أغسطس/آب 2020

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 16 أغسطس/آب 2020، كلمة الرئيس روحاني بشجب الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني، حيث أكد بأن حكام الامارات يمضون في الطريق الخاطئ.

وكالة مهر للأنباء:

ايران ..

- الرئيس روحاني يشجب الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني ..حكام الامارات في الطريق الخاطئ.

اطلاعات ..

- امريكا والفضيحة الكبرى بمجلس الامن .. فشل ذريع لمشروع القرار المعادي لايران .

آفتاب يزد ..

- ظلال الاتفاق النووي... فشل ادارة ترامب بمجلس الامن وتخبطها لتفعيل آلية الزناد.

ابرار ..

- قوات الحرس ..الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني حماقة تأريخية محكومة بالفشل .

رسالت ..

- الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني خدمة كبرى لموقف ترامب في الانتخابات .

خراسان ..

- السيد حسن نصر الله .. اذا ماثبت تورط الصهاينة بانفجار بيروت سنرد بنفس الحجم .

آرمان ملي ..

- تركيا تحذر فرنسا من القيام باعمال استفزازية في البحر الابيض المتوسط .

جوان ..

- النظم العربية الرجعية تسارع للوقوف خلف الامارات في مسار اعلان الخضوع لتل ابيب .

جام جم ..

- الرئيس السابق للموساد .. الاتفاق مع الامارات حصيلة سنوات من العلاقات السرية .

كيهان ..

- فشل مدوي لامريكا واوروبا بمجلس الامن الدولي مقابل ايران وروسيا والصين .

سياست روز ..

- حرس الثورة ..على حكام الامارات ترقب رد حازم من شعبهم .

قدس ..

- صهر ترامب جاريد كوشنر يتوقع تحرك السعودية في نفس مسار الامارات قريبا .

رمز الخبر 1906650

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