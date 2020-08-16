أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 16 أغسطس/آب 2020، كلمة الرئيس روحاني بشجب الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني، حيث أكد بأن حكام الامارات يمضون في الطريق الخاطئ.