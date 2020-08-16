أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

ايران ..
- الرئيس روحاني يشجب الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني ..حكام الامارات في الطريق الخاطئ.
اطلاعات ..
- امريكا والفضيحة الكبرى بمجلس الامن .. فشل ذريع لمشروع القرار المعادي لايران .
آفتاب يزد ..
- ظلال الاتفاق النووي... فشل ادارة ترامب بمجلس الامن وتخبطها لتفعيل آلية الزناد.
ابرار ..
- قوات الحرس ..الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني حماقة تأريخية محكومة بالفشل .
رسالت ..
- الاتفاق بين الامارات والكيان الصهيوني خدمة كبرى لموقف ترامب في الانتخابات .
خراسان ..
- السيد حسن نصر الله .. اذا ماثبت تورط الصهاينة بانفجار بيروت سنرد بنفس الحجم .
آرمان ملي ..
- تركيا تحذر فرنسا من القيام باعمال استفزازية في البحر الابيض المتوسط .
جوان ..
- النظم العربية الرجعية تسارع للوقوف خلف الامارات في مسار اعلان الخضوع لتل ابيب .
جام جم ..
- الرئيس السابق للموساد .. الاتفاق مع الامارات حصيلة سنوات من العلاقات السرية .
كيهان ..
- فشل مدوي لامريكا واوروبا بمجلس الامن الدولي مقابل ايران وروسيا والصين .
سياست روز ..
- حرس الثورة ..على حكام الامارات ترقب رد حازم من شعبهم .
قدس ..
- صهر ترامب جاريد كوشنر يتوقع تحرك السعودية في نفس مسار الامارات قريبا .
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