وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الروسي تطورات محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عبر اتصال هاتفي، مسار المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران ومجموعة 4+1 التي تهدف لالغاء الحظر الامريكي على ايران.

وذكرت الخارجية الروسية، ان الوزيرين ركّزا في هذا الاتصال، على الظروف المحيطة بالاتفاق النووي، وذلك عقب استئناف عملية المفاوضات في فيينا في 29 نوفمبر الماضي.

واضافت الخارجية الروسية ان الجانبان، اكدا على ارادة ايران وروسيا في احياء الاتفاق النووي، والعودة الى حالة التوازن الاولى التي كان قد اعتمدها مجلس الامن الدولي.

ومن جهة اخرى، ناقش امير عبداللهيان ولافروف عددا من القضايا الرئيسية الثنائية والاقليمية./انتهى/