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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٧:٥٦ م

غریب آبادي:

ايران اخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها تمديد الاتفاق معها لشهر واحد

ايران اخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها تمديد الاتفاق معها لشهر واحد

قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي": انه تم اليوم اخطار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بشان قرار ايران تمديد مهلة الاحتفاظ بالبيانات التي سجلتها كاميرات المنشئات النووية، لغاية شهر واحد كحد اقصى.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اوضح غريب ابادي : ان بيانات الكاميرات المسلجة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، لاتزال متوفرة تحت تصرف منظمة الطاقة الذرية الايرانية ولن تنقل الى الوكالة الدولية، على غرار معلومات الشهر الآتي التي ستبقى تحت تصرف ايران ايضا.

وبشأن حذف المعلومات او نقلها، اكد الدبلوسي الايراني بان الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 3 اشهر، سيبقى ساري الصلاحية في هذا الخصوص.

ونصح غريب ابادي، الدول الاعضاء في المفاوضات، ان تغتنم الفرصة الراهنة التي تظهر حسن نية ايران، لغرض الغاء كامل الحظر بالفعل وبالشكل الذي يمكن التاكد من صدقية ذلك.

/انتهى /

رمز الخبر 1914745
https://ar.mehrnews.com/news/1914745/

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