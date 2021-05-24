ايران اخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها تمديد الاتفاق معها لشهر واحد

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، اوضح غريب ابادي : ان بيانات الكاميرات المسلجة خلال الاشهر الثلاثة الماضية، لاتزال متوفرة تحت تصرف منظمة الطاقة الذرية الايرانية ولن تنقل الى الوكالة الدولية، على غرار معلومات الشهر الآتي التي ستبقى تحت تصرف ايران ايضا.

وبشأن حذف المعلومات او نقلها، اكد الدبلوسي الايراني بان الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل 3 اشهر، سيبقى ساري الصلاحية في هذا الخصوص.

ونصح غريب ابادي، الدول الاعضاء في المفاوضات، ان تغتنم الفرصة الراهنة التي تظهر حسن نية ايران، لغرض الغاء كامل الحظر بالفعل وبالشكل الذي يمكن التاكد من صدقية ذلك.

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