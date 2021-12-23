تعاون رياضي جديد بين إيران والعراق في مجال المصارعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم قال في تصريح لوكالة"المعلومة": ان "الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الإيراني للمصارعة".

واشار إلى أن البروتوكول يهدف الى تعميق التعاون ما بين البلدين، مبينا ان هذا البروتوكول يتضمن اقامة المعسكرات التدريبية الطويلة الأمد للمنتخبات الوطنية وفي مختلف الفئات العمرية التي نهدف من خلالها إلى تطوير رياضة المصارعة العراقية وصولا بها إلى أعلى المستويات.

وتابع ان "العام القادم سيكون حافلا بالمشاركات الخارجية وعلى كافة الصعد والتى نأمل من خلالها تحقيق النتائج الإيجابية التي تليق بسمعة المصارعة العراقية في الخارج".

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية، سبق وان اعلنت توقيع تعاون مشترك مع نظيرتها الايرانية./انتهى/