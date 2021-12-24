صناعة جيل جديد من الأقمشة الذكية / القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن علي قره خاني الرئيس التنفيذي لشركة قائمة على المعرفة تنشط في مجال النانو عن منتج الشركة الجديد: "اليوم، يمكن إنتاج أجهزة الاستشعار والدوائر مباشرة على الأسطح المرنة".

وقال: "لقد نجحنا في استخدام اجهزة الاستشعار في إنتاج السخانات أو الأقمشة الذكية. يمكن استخدام هذه الأقمشة الذكية أو السخانات للتدفئة في كثير من الحالات".

وتابع القول انه اكتسبنا المعرفة التقنية والتكنولوجيا في صناعة دفايات النسيج، والتي تتميز بمرونة عالية ووزن خفيف يمكن استخدامها في أكياس النوم وحاملات الأطفال وجميع الملابس.

وأضاف: "هذه السخانات النانوية لا تخلق قيودًا على الحركة للناس وتعتبر مثالاً على الأقمشة الذكية التي تستخدم في خلق إحساس بالدفء لجميع الملابس".

وتابع قره خاني: "هذه السخانات القطنية مصنوعة بتقنية النانو، والتي لها القدرة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم دون استخدام أجهزة تحكم أخرى". والتدفئة السطحية الكبيرة مع قابلية الغسل هي ميزات أخرى لهذه السخانات.

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