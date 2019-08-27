صنع قفازات مضادة للمياه عبر تقنية النانو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القفازات الصناعية تختلف انواعها حسب كيفية العمل والمكان التي تستخدم فيه، وممكن أن تصنع مضادة للصدمات أو التشقق أو مضادة للتأكل والمواد الكيميائية والبتروكيميائية أو مضادة للحريق وما الى ذلك.

وتمكن الباحثون الايرانيون من صناعة قفازات صناعية مضادة للمياه عبر تقنية النانو، حيث حازت على مصادقة لجنة النانو تكنولوجيا في ايران.

هذا وقد يشعر العامل بالازعاج والتذمر في المصانع الرطبة حيث تتبلل القفازات بشكل متكرر، بينما تحظى القفازات المذكورة بميزة تجعلها مضادة للمياه حيث أن الغطاء الخارجي فيها يتشكل من جسيمات نانوية، لا تنفذ المياه عبرها الى الطبقة التحتية.

وتتشكل هذه القفازات من قسمين، الاول نوعه اللاتكس والقسم الاخر مصنوع من القماش النانوي المضاد للمياه.

وحاز هذا المنتج على شهادة "نانو مقياس" الصادرة من لجنة النانوتكنولوجيا ويعرض حاليا في الاسواق./انتهى/