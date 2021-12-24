احتجاجات في 36 مدينة مغربية رفضا لـ"التطبيع مع الكيان الصهيوني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفتت الصحيفة المغربية بأن الوقفات جرت بالتزامن مع "الذكرى الأولى لتوقيع الاتفاق الثلاثي الذي استأنفت البلاد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهو ما تلاه توقيع اتفاقيات التعاون العسكري".

وذُكر أن مواطنين من 36 مدينة تفاعلوا مع نداء" الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، حيث جرت الاحتجاجات والوقفات في مدن الرباط، طنجة، أغادير، وجدة، الدار البيضاء، سيدي يحيى الغرب، الناظور، مكناس، أبي الجعد، تطوان، العرائش، مراكش، القصر الكبير، بركان، تاوريرت، زايو، جرسيف، تازة، فاس، صفرو، سيدي قاسم، آزرو، سيدي سليمان، جرف الملحة، وزان، المحمدية، سوق الأربعاء، القنيطرة، بن سليمان، سيدي بنور، أبي الجعد، الفقيه بن صالح، مراكش، الجديدة، بني ملال، وإنزكان".

وأشارت "هسبريس" إلى أن السلطات العامة قابلت هذه الوقفات التي نظمت بالمنع، بحجة "حالة الطوارئ الصحية المعلنة، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا".

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