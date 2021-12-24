المرجع السيستاني يُجيب بفتوى حول حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد مكتب المرجع الأعلى على سؤال يقول: "هل يجوز المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة؟".

وجاء في جواب المرجع السيستاني، "إذا خلت عن الفسوق وسائر أنواع الفساد ولم يكن في ذلك نشرٌ للضلال فلا مانع".

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