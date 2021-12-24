  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ١:٣٠ م

المرجع السيستاني يُجيب بفتوى حول حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة

المرجع السيستاني يُجيب بفتوى حول حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، استفتاءً بشأن حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد مكتب المرجع الأعلى على سؤال يقول: "هل يجوز المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة؟".

وجاء في جواب المرجع السيستاني، "إذا خلت عن الفسوق وسائر أنواع الفساد ولم يكن في ذلك نشرٌ للضلال فلا مانع".

/انتهى/

رمز الخبر 1920630
https://ar.mehrnews.com/news/1920630/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 13 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات