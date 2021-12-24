المرجع السيستاني يُجيب بفتوى حول حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد مكتب المرجع الأعلى على سؤال يقول: "هل يجوز المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة؟".
وجاء في جواب المرجع السيستاني، "إذا خلت عن الفسوق وسائر أنواع الفساد ولم يكن في ذلك نشرٌ للضلال فلا مانع".
/انتهى/
نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، استفتاءً بشأن حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد مكتب المرجع الأعلى على سؤال يقول: "هل يجوز المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة؟".
وجاء في جواب المرجع السيستاني، "إذا خلت عن الفسوق وسائر أنواع الفساد ولم يكن في ذلك نشرٌ للضلال فلا مانع".
/انتهى/
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