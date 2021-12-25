أمير عبداللهيان: تحتاج البشرية إلى المزيد من الصداقة وإدراك الرسائل السماوية للأنبياء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة ولادة السيد المسيح عليه السلام.

وكان نص رسالته كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا و الآخرة و من المقربین".

نهنئ بمولد السيد المسيح نبي السلام والمصالحة وراية الرحمة والإيثار، وكذلك حلول العام الجديد الميلادي لجميع مسيحيين العالم وخاصة أبناء وطني المسيحيين النبلاء والوطنيين.

في الأوقات العصيبة الحالية التي يسببها وباء الكورونا، تحتاج البشرية جميعا إلى المزيد من الصداقة وإدراك الرسائل السماوية للرسل. ويأمل الجميع في السلام والتعايش بين أتباع الديانات الإبراهيمية والقضاء على الظلم.

وأتمنى لجميع شعوب العالم ولا سيما أتباع دين المسيح، عامًا من الصحة والسعادة والازدهار.

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