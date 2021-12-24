أمير عبداللهيان: تم الاتفاق على فصل جديد في العلاقات الإيرانية الأذربيجانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية لموقع تويتر في إشارة إلى زيارته الأخيرة لأذربيجان: "خلال الزيارة الرسمية إلى باكو، تم الاتفاق على فصل جديد من العلاقات" في لقاء ودي مع السيد إلهام علييف، تم رسم خارطة الطريق للعلاقات بشكل جيد.

وتابع: "أجريت مشاورات مفيدة مع زميلي السيد جيجون بيراموف ورئيس مجلس النواب". وحضوري في اجتماع مع الإيرانيين أكمل هذه الزيارة. كما ان سياسة العلاقة مع دول الجوار هي أولوية على جدول الأعمال هذه الحكومة.

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