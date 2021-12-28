المحادثات في اتجاه جيد/ تعیین سفير ایران لدی اليمن في القريب العاجل

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ظهر اليوم على هامش حفل تأبين الشهید ایرلو الذي أقامته وزارة الخارجية: "من المهم بالنسبة لنا التواصل مع اليمن، ونعتقد أنه في ضوء الحفاظ على الوحدة الوطنية لليمن، يجب تشكيل حكومة بمشاركة جميع الأطراف اليمنية في هذا البلد".

وذكر أن البعض کان یخطط ویسعی إلى تقسيم اليمن إلى منطقتين أو أكثر، وأضاف: "نحن ضد أي تفكك للدول الإقليمية والدول الإسلامية.

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي أنه من أجل تواصل علاقات الجمهورية الإسلامية الايرانية مع اليمن، سيتم قريبا تعيين سفير جديد للجمهورية الإسلامية الايرانية في اليمن.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أنه "في الوقت الحالي، سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اليمن مفتوحة و تعمل بقوة ونشاط، وتواصل ايران مساعيها لتطوير التعاون لإعادة السلام إلى اليمن، ورفع الحصار البشري وإنهاء العدوان في هذا البلد، ونعتقد أن الملف اليمني ليس لديه سوى الحل السياسي.

وفي موضوع آخر حول تفاصيل المفاوضات في فيينا، قال: "إن المفاوضات تسير على مسار جيد. وأضاف: المهم ان يكون لدينا نص مشترك وموحد يركز عليه فريق المفاوض الإيراني والأطراف الأخرى في القضايا التي وضعناها بين قوسين، أي المواضيع المتنازع عليها، ونحن مشغولون بالاتفاق على نقاط الخلاف المذكورة بين قوسين في ذلك النص، ونحن مشغولون للغاية و نجري حوارا مع 4+1.

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