لافروف: موقف الغرب والناتو من أوكرانيا ضرب من الوقاحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال لافروف في حوار تلفزيوني اليوم الاثنين: "من الوقاحة المواقف التي يقفها الغرب وحلف شمال الأطلسي الآن. وتحضهم على ذلك دول البلطيق والبولنديون والأوكرانيون، وهذا أمر واضح تماما".

وفي وقت سابق أشار لافروف إلى أن السعي لضم أوكرانيا إلى حلف الناتو وظهور صواريخ بالقرب من الحدود الروسية يثير مخاطر عسكرية جسيمة.

وأضاف لافروف أنه لا يستبعد أن تكون لدى الغرب "رغبة في تأجيج المشاعر العسكرية (في أوكرانيا) وإشعال "حرب صغيرة" ثم اتهام موسكو (بذلك)، وفرض عقوبات جديدة عليه، من أجل كبح قدراتها التنافسية".

وأكد لافروف أن روسيا لن تنضم إلى الناتو، الذي وصفه بأنه أصبح في الوقت الحالي "مشروعا جيوسياسيا بحتا" لاستيعاب الأراضي التي ظلت "بلا مالك" بعد انهيار حلف وارسو والاتحاد السوفيتي، مشددا على أن روسيا لا يمكنها ألا تقلق من وجود الناتو قرب حدودها.

وأكد لافروف أن روسيا لا تنوي إذلال نفسها بمطالبة الغرب برفع العقوبات الأحادية غير القانونية، وقال: "لم نطلب من أحد أن يرفع عنا العقوبات، ولن نذل أنفسنا أمام أحد".

وِأشار إلى أن روسيا ستجد ردا إذا شدد الغرب عقوباته، لكنها تعول على "حكمة شركائها الغربيين".

وأعلن لافروف أن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ستجرى فور انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.

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