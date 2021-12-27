خروج تظاهرات في العراق تنديداً بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الشعب العراقي خرج اليوم الاثنين في مظاهرات احتجاجية منددا بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية في العراق.

** العامري: نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً

وقال رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري: "انه من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً ، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب".

واضاف ان الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة ، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات ، ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً.

** رئيس حركة عصائب أهل الحق: نأسف لقرار المحكمة الاتحادية

وقال رئيس حركة عصائب أهل الحق في العراق: "نأسف لقرار المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات"، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية العراقية تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية.

/انتهى/