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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٣١ ص

حرکة حقوق: نعزم على اجراء تغييرات في المفوضية وقانون الانتخابات

حرکة حقوق: نعزم على اجراء تغييرات في المفوضية وقانون الانتخابات

اكدت عضو حركة حقوق عاصفة الدلوي، الاثنين، ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرات على المفوضية وقانون الانتخابات بعد الفوضى الحاصلة خلال عملية الاقتراع، وما تبعها من توترات شهدها الشارع العراقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الدلوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مفوضية الانتخابات لن تبقى على وضعها الحالي خصوصا بعد التزوير الحاصل بنتائج الانتخابات، اذ سنطالب بتغييرها في المرحلة المقبلة”.
واضافت ان “الفوضى التي حصلت خلال العملية الانتخابية وماشهده الشارع من توترات، كانت بسبب مفوضية الانتخابات”.
وبينت الدلوي، ان “قانون الانتخابات وضع في فترة زمنية شهدت فوضى كبيرة، ومن قام بطرحه فقد خصصه لنفسه من اجل الفوز بالانتخابات من جديد، وبالتالي فأن الايام المقبلة ستشهد تغييرا على المفوضية وقانون الانتخابات”.

/انتهى/

رمز الخبر 1920861
https://ar.mehrnews.com/news/1920861/

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