رغم الطعون والادلة.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قامت قوات الأمن العراقي بإغلاق بوابات المنطقة الخضراء تزامنا مع جلسة للمحكمة الاتحادية لاقرار نتائج الانتخابات.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن انتشار مكثف للقوات الأمنية في محيط المحكمة، وسط تواجد لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.

وتشهد بغداد زحامات مرورية بسبب إغلاق القوات الأمنية أغلب الجسور الحيوية، ومن بينها جسر الجمهورية، وذلك بعد توافد عشرات المحتجين.

وأغلقت القوات الأمنية جميع الطرق والجسور المؤدية إلى مداخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع احتجاجات أنصار الكتل والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات .

وبالتزامن مع ذلك القوى الأمنية العراقية تقيم حائط صد لمنع المحتجين من اقتحام المنطقة الخضراء.

کما نظم مئات المحاضرين المجانيين، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الديوانية للمطالبة بتجديد عقودهم ووصرف رواتبهم ضمن قرار 315 ".

وتوقع، " تحول التظاهرة الى اعتصام سلمي مفتوح".

العامري يدعو الى تمثيل سياسي حقيقي للكرد الفيليين

شدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، على ضرورة ان يكون للكرد الفيليين تمثيل حقيقي في العملية السياسية، مؤكدا أنه يجب أن ينالوا حقوقهم.

وذكر بيان لمكتب العامري أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه الخاص اعضاء الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين طارق المندلاوي”.

ونقل البيان عن العامري قوله، “إننا داعمون ومساندون لقضايا الكرد الفيليين كونهم مكون اصيل قدم آلاف الشهداء في مقارعة النظام الدكتاتوري”.

وشدد العامري على ان “يكون لهم وجود حقيقي في العملية السياسية، وان ينالوا حقوقهم كاملة، مبديا استعداده الكامل للتعاون والتنسيق مع المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين”.

وبحسب البيان، فان “المندلاوي قدم شرحا لواقع المؤتمر التنظيمي والقانوني والحاجات الاساسية التي يمكن لتحالف الفتح المساهمة فيها بدعم المؤتمر الوطني للكرد الفيليين ومساعدته لاداء رسالته”.

بدء جلسة اعلان قرار نتائج الانتخابات

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للبت بدعوى الطعن في نتائج الانتخابات.

وأنه جرى السماح للصحفيين بالدخول الى المحكمة الاتحادية تمهيداً لعقد مؤتمر يتعلق باعلان قرارها حول نتائج الانتخابات والطعون المقدمة بشأنها.

وبعدها بدأت المحكمة الاتحادية بقراءة القرار الخاص بالطعون الانتخابية.

المحكمة الاتحادية العليا في العراق ترد دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات وتقرر تثبيتها

عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين، جلستها للبت بطعون نتائج الانتخابات التي تقدم بها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.

وقررت المحكمة رد دعوى إلغاء الانتخابات وعمدت على تثبيت نتائجها، ودعت في حيثيات قرارها البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد العد والفرز اليدوي.

/انتهى/