مهدي طارمي يعود للمنتخب الوطني للمباراة مع العراق والإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدیر المنتخب الإيراني لكرة القدم ان المنتخب الوطني يواجه العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم يومي 27 و1 فبراير/ شباط.

وبحسب مجتبى خورشيد، مدیر المنتخب الإيراني، فإن معسكر الفريق يبدأ في 23 يناير بحضور لاعبين يعملون في الدوري المحلي، وفي 24 يناير سيتم إضافة بقیة اللاعبين الي المعسكر.

وبعد تحد وجدل مع مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم دراغان سكوسیتش بسبب "تكتيكات" اللاعبين الإيرانيين، اهمل طارمي من قائمة المنتخب الوطني للمباراة ضد لبنان وسوريا ولم يكن في المعسكر.

وقد تم التغلب على التحدي أخيرا من خلال وساطة لاعبي كرة القدم، وبالتالي فإن طارمي سيكون حاضرا أيضا في معسكر المنتخب الوطني المقبل.

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