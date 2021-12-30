أبادي: أكثر من 40 شخصاً متورطاً بجريمة اغتيال الشهيد سليماني/53 وفاة جديدة بكورونا

غريب أبادي: أكثر من 40 شخصاً متورطاً بجريمة اغتيال الشهيد سليماني/ محكمتهم ستعقد قريباً

صرّح نائب رئيس السلطة القضائية "كاظم غريب ابادي"؛ عشيّة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق "قاسم سليماني" أن لائحة اتهام أكثر من 40 شخصًا متورطًا في اغتيال الشهيد سليماني ستحال إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس السلطة القضائية "غريب أبادي" صرّح عشيّة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق الشهيد "قاسم سليماني" انه سيتم خلال الشهرين القادمين تحويل لائحة اتهام منفذي عملية اغتيال الشهيد "قاسم سليماني" إلى القضاء في طهران.

وفي نفس السياق قال" غريب أبادي"، تم رفع دعوة قضائية في العراق باعتبارها البلد الذي وقعت على أرضه جريمة الاغتيال، مضيفاً، تم رفع قضية جنائية أخرى في المكتب الدولي للمدعي العام بطهران والمحكمة الثورية وشكل البلدان لجنة تحقيق مشتركة لمتابعة هذه الجريمة "...

خطيب زادة: الكيان الصهيوني رسم أمنه في ظل انعدام الأمن بالمنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إن قادة الكيان الصهيوني لا يهتمون به استقرار وأمن وهدوء المنطقة وقد رسموا امنهم في ظل انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية، لا سيما إعادة استهداف مستودعات الغذاء والدواء في ميناء اللاذقية.

وأضاف: "هذا العمل من قبل الكيان الصهيوني بالإضافة إلى كونه اعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة وانتهاك واضح لسيادة هذا البلد، هو في الوقت نفسه عمل عدواني ومثال واضح على استفزاز النظام ويهدف الى الفوضى في المنطقة وهذا العمل يعتبر غير إنساني وغير أخلاقي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن قادة هذا الكيان رسموا امنهم في ظل انعدام الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة ومن خلال الاعتداءات المتكررة على السوريين بذرايع كاذبة ودون اساس انتهكوا جميع القوانين والأنظمة والمعايير الدولية...

في سنة 2021؛ اختیار "طارمي" کأفضل لاعب آسيوي خارج القارة

تم اختیار الايراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي كأفضل لاعب آسيوي خارج القارة، في مجموع الاستفتاءات التي نظمها الاتحاد الاسيوي AFC على مدى العام.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه تم اختیار الايراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، كأفضل محترف آسيوي خارج القارة، بحسب مجموع الاستفتاءات التي نظمها الاتحاد الآسيوي AFC على مدى العام.

ونظم موقع الاتحاد الآسيوي 35 استفتاء على مدى سنة 2021 اختير عبره كل مرة 10 لاعبين آسيويين محترفين خارج القارة، وعليه تم ترشيح مجموع 115 لاعبا من 17 بلدا على مدى العام ضمن التصويت الذي تشارك فيه الجماهير.

الصحة الايرانية: تسجيل 53حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1905إصابة و 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 190 ألفا و762 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 348 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت: ان 2732 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 32 ألفا و 615 شخصا...

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