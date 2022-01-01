القنصلية الايرانية في كربلاء تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الحفل التأبيني الذي نُظّم في منطقة بين المرقدين الشريفين وسط المحافظة، جمع غفير من الشخصيات السياسية والأكاديمية ورجال الدين.

واستذكر الحاضرون الدور البطولي للشهدين قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في تحرير الاراضي العراقية من دنس جماعة داعش الوهابية.

وكانت السفارة الايرانية في بغداد أقامت يوم الخميس الماضي حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، حيث أكد خلاله السفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي، ان الشهيدين سليماني والمهندس تمكنا من استئصال الإرهاب من الأراضي الإسلامية لا سيما من الأراضي العراقية.

واستشهد قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق الحاج قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بعدوان جوي نفذته طائرة امريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، في 3 كانون الثاني/يناير العام 2020، في جريمة اغتيال جبانة أمر بها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

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