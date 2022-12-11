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١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:٢٨ م

رئيس هيئة الحشد الشعبي يزيح الستار عن كتاب "سليماني منا أهل العراق”

رئيس هيئة الحشد الشعبي يزيح الستار عن كتاب "سليماني منا أهل العراق”

أزاح رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الأحد، الستار عن كتاب “سليماني منا أهل العراق” للكاتب أبو لواء البهادلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، ازاح اليوم الأحد، الستار عن كتاب “سليماني منا أهل العراق” للكاتب أبو لواء البهادلي، خلال مهرجان يوم النصر الذي عقد في مبنى مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى إعلان النصر على عصابات “داعش” الإرهابية.

ويتناول الكتاب دور الحاج قاسم سليماني في أخطر ثلاث سنوات في تاريخ العراق الحديث، حيث وصلت عدد صفحاته 560 صفحة، ويعد الكتاب العنوان الأول الذي يصدر من العراق.

وصدرت للبهادلي مؤلفات عدة سابقة توثق بطولات الحشد الشعبي وقادته أحدها عن الشهيد الإعلامي علي الانصاري، ومؤلّف بعنوان “جمال الشهداء” يتحدث عن سيرة القائد الحاج أبو مهدي المهندس، وكتاب ثالث له بعنوان “منهل الجهاد” عن محطات من حياة الشهيد ابو منتظر المحمداوي.

/انتهى/

رمز الخبر 1928732

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