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٣١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٧:٥١ م

في "سراييفو":

اقامة مراسم إحياء لذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس

اقامة مراسم إحياء لذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس

أحيا اهالي مدينة سراييفو البوسنية الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أقيم في سراييفو مراسم إحياء لذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس. وشارك في الحفل أهالي الشهداء ومسؤولو المؤسسات الإيرانية وعدد من المنظمات غير الحكومية من 7 مدن مختلفة في البوسنة.

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت«سردار سلیمانی» در «سارایوو» برگزار شد

وبحسب التقرير، في بداية الحفل وبعد تلاوة القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني للبوسنة وإيران، سمع الجمهور رسالة فيديو وترجمات من العميد نقدي حول هذه المناسبة.

مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت«سردار سلیمانی» در «سارایوو» برگزار شد

واستكمالاً للبرنامج، تمت قراءة رسالة زوجة الشهيد العميد الحاج رسول حيدري الذي استشهد قبل 30 عاما على بعد ٤٠ كلم شمال سراييفو، للأمهات وزوجات شهداء البوسنة.

كما تحدث في الحفل السيد مدحت أفندي الجليبج، أحد أكثر العلماء البوسنيين تأثيراً وشهرة، إحياءً لذكرى شهداء المقاومة وضرورة اتباع اوامر قائد الثورة الاسلامية للعالم الإسلامي .

وفي ختام الحفل وزع على جميع كتاب مترجم عن سيرة الشهيد الحاج رسول حيدري من تأليف السيدة برادران.

/انتهى/

رمز الخبر 1920808
https://ar.mehrnews.com/news/1920808/

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