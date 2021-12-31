اقامة مراسم إحياء لذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وابومهدي المهندس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد أقيم في سراييفو مراسم إحياء لذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني ورفيقه أبو مهدي المهندس. وشارك في الحفل أهالي الشهداء ومسؤولو المؤسسات الإيرانية وعدد من المنظمات غير الحكومية من 7 مدن مختلفة في البوسنة.

وبحسب التقرير، في بداية الحفل وبعد تلاوة القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني للبوسنة وإيران، سمع الجمهور رسالة فيديو وترجمات من العميد نقدي حول هذه المناسبة.

واستكمالاً للبرنامج، تمت قراءة رسالة زوجة الشهيد العميد الحاج رسول حيدري الذي استشهد قبل 30 عاما على بعد ٤٠ كلم شمال سراييفو، للأمهات وزوجات شهداء البوسنة.

كما تحدث في الحفل السيد مدحت أفندي الجليبج، أحد أكثر العلماء البوسنيين تأثيراً وشهرة، إحياءً لذكرى شهداء المقاومة وضرورة اتباع اوامر قائد الثورة الاسلامية للعالم الإسلامي .

وفي ختام الحفل وزع على جميع كتاب مترجم عن سيرة الشهيد الحاج رسول حيدري من تأليف السيدة برادران.

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