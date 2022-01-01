"قسد" تخطف مدنيين بريف دير الزور بمساندة حوامات أمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، أن المسلحين الأكراد "داهموا فجر اليوم بمساندة مروحيات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منازل المواطنين في قرية العزبة بريف دير الزور الشمالي واختطفوا عددا منهم واقتادوهم إلى جهة مجهولة".

وخلال الاقتحام، حطم المسلحون أبواب بعض المنازل وعبثوا بمحتوياتها واستولوا على بعض مقتنيات أصحابها.

وأكدت الوكالة، أن ميليشيا "قسد" صعدت في الآونة الأخيرة عمليات المداهمة في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

المصدر: سانا

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