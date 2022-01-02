ايران تتطور في جميع المجالات/ "لقاح نورا" هو نتاج جهود علماءنا الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي للصحفيين صباح اليوم (الأحد) على هامش انطلاق المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح كورونا، علينا أن نبذل جهودا في كل المجالات حتى ينمو البلد ويتطور ويصبح أقوى من قبل وهذا تعزيز للمسار الذي يجب أن نسلكه.

وقال سلامي ان احد هذه الطرق هي الإنجازات العلمية والصناعية والتكنولوجية التي متوفرة بكثرة في بلادنا. نحن في الحرس الثوري الإيراني نحاول تقديم مثل هذه الانجازات للشعب.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني كان اليوم بداية المرحلة الثالثة من المرحلة السريرية لاختبار لقاح نورا. من أجل ان يثق الشعب الايراني بهذا الانجاز يجب ان اقول ان لقاح نورا هو أحد أكثر اللقاحات المتاحة تقدمًا لمحاربة فيروس كورونا، من حيث انا اخترت هذا اللقاح للتطعيم.

وقال اللواء سلامي: من ضمن التطعيمات السابقة التي تلقيتها كان احدها " بركت" وصناعة هذا اللقاح كان فخر لنا. كما ان لقاح نورا هو نتاج جهود علماءنا الإيرانيين.

وقال: "إن البلاد تتطور في كل الاتجاهات سواء في مجال الدفاع أو في مجالات الطب والصناعة والاقتصاد والثقافة والعلوم، وإن شاء الله في مستقبل قريب يشهد الوطن الايراني آفاق رفيعة .

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