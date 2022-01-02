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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٠١ م

العميد قاآني على هامش مراسم احياء ذكرى الشهيد سليماني؛

الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية

الشهيد سليماني كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري ان من السمات البارزة للشهيد سليماني انه كان يجيد الربط بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني صباح اليوم (الأحد) في مراسم إحياء ذكرى الشهيد سليماني التي أقيمت في مكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية ان سر نجاح الشهيد الحاج قاسم سليماني هو سيره على خطى القائد وامتثاله لأوامره .

واعتبر قاآني ان القائد الشهيد قاسم سليماني كان يجيد الربط بصورة ممتازة بين الساحتين العسكرية والدبلوماسية وكان من الرواد والمدافعين عن هذا المنطق.

وتابع القول قائد فيلق القدس ان الشهيد سليماني كان ضمن الرواد والمدافعين عن هذا المنطق وكل ذلك يعود الى انه كان ملتزما بنهج الولاية.

واعتبر طهران بانها قمة المقاومة والثورة الاسلامية والتلاحم بين مختلف القطاعات في الاسلام ومركز التقريب بين المذاهب وان امثال الشهيد هم رواد في ايجاد الوحدة والتضامن واضاف: ان الشهيد سليماني لم يكن يحضر في ساحة النضال برؤية سياسية تقليدية فحسب بل كان يحمل ايضا رؤى بنيوية عقيدية تتبلور مع خصاله البارزة الاخرى وياتي الى الساحة بصدق واخلاص، ما جعله يستحوذ على القلوب.

/انتهى/

رمز الخبر 1920842
https://ar.mehrnews.com/news/1920842/

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