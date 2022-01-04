سليماني أهم قائد رفع راية إحياء الإسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، قال اليوم الثلاثاء، في كلمة له ان الحاج قاسم حارب أعداء الإسلام، وكان أهمهم داعش، وتم القضاء عليها بحمد الله.

وأشار إلى المكانة الرفيعة للشهيد قاسم سليماني، مؤكدا أن الشهيد سليماني أدى واجبه على أكمل وجه ممكن، وهو أمر فريد في تاريخ الإسلام، ويجب أن يستمر هذا الطريق.

وأكد ولايتي أن اهتمام الشعوب حول العالم في إحياء ذكرى الشهيد سليماني يدل على الإرادة العامة للمسلمين لمواصلة طريق هذا الشهيد العظيم./انتهى/