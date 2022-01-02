الولايات المتحدة على وشك الطرد من المنطقة/ سيتم حل المشاكل مع مدرسة الحاج قاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أكبر ظلم للحاج قاسم سليماني هو تقليص مقامه من مدرسة إلى رتبة جنرال شجاع، ويجب الانتباه إلى أن الحاج قاسم مدرسة وهو أول تلميذ في مدرسة الإمام.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "بفضل دماء الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، الأمريكيين على وشك الطرد من المنطقة". الشعبوية واضحة جدًا في مدرسة سليماني، وهذا يعني أننا يجب أن نفكر في حل مشاكل الناس في أي لحظه، وفي مدرسة سليماني يتم التأكيد على أنه يمكن حل المشكلات بالشعبوية والإيمان بالله سبحانه وتعالى.

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