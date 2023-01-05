الشهداء الذين رافقوا الحاج قاسم سليماني عززوا معه طريق جبهة المقاومة الزاخر بالفخر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد قوة "القدس" في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني، إن الشهداء الذين رافقوا القائد قاسم سليماني هم شهداء عززوا معه طريق جبهة المقاومة الزاخر بالفخر.

وقال العميد قاآني في مراسم إحياء ذكرى الشهيد حسين بورجعفري في كرمان والذي كان احد المرافقين الذين استشهدوا مع القائد الشهيد قاسم سليماني: هنالك افراد من أمثال الشهيد بورجعفري الذين كانوا مع الشهيد سليماني ورافقوه بشكل مستمر لنحو أربعين عاما خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ثم في العمليات الأمنية خلال فترة دعم جبهة المقاومة الواسعة.

واشار العميد قاآني إلى خصائص الشهداء قائلا: كل شهدائنا هم قادة. كلهم قادة الأسرة والحي والمدينة والبلد والإسلام. لذلك في إحياء ذكرى كبار الشهداء مثل قاسم سليماني نولي اهتمامًا وتكريمًا لهؤلاء الذين وقفوا إلى جانب هؤلاء الشهداء العظام ووفروا أرضية نجاح وانتصار جبهة المقاومة بجهودهم الصادقة.

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