خطيب زاده: لم يحدث أي تغيير في أنشطة السفارة الأفغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، بعض القضايا التي أثيرت بخصوص الأنشطة المستقبلية للسفارة الأفغانية في طهران، قائلاً: إن الأنشطة الدبلوماسية للسفارة الأفغانية في طهران مثل جميع السفارات الأجنبية ضمن المبادئ والقواعد المحددة في فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، ولا يمكن اي تغيير .

ويذكر ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية.

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