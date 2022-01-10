الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الايرانية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده فى مؤتمر صحفى صباح اليوم ردا على سؤال حول المفاوضات الايرانية السعودية: ان الجولة الخامسة من المحادثات الايرانية السعودية التى يستضيفها العراق على جدول الاعمال .

وأكد خطيب زاده: "على الرغم من كل نقاط الخلاف بيننا، حاولنا مواصلة حوارنا بالنأي بأنفسنا عن نقاط الاختلاف.

وردا على سؤال حول تطورات لبنان، قال "في القضية اللبنانية، التدخل الأجنبي هو أحد الأسباب الرئيسية للاضطرابات داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية " اننا لا نغفر ولا ننسى مرتكبى الجريمة والعملاء وجميع الذين اغتالوا اللواء سليمانى فى جريمة واضحة وسوف نتابع هذه الجريمة باقصی جهودنا " .

واشار الی زیارة وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان الى العاصمة العمانية مسقط وقال: إن الزيارة تستغرق يوما واحدا معلنا ان امير عبداللهيان قد يزور إحدى الدول المطلة على الخليج الفارسي.

ورداً على سؤال حول زیارة الوفد الافغاني برئاسة وزير خارجية حكومة طالبان مع المسؤولين الإيرانيين في طهران قال : إن الوضع الراهن في أفغانستان مصدر قلق كبير للجمهورية الإسلامية الایرانیة وزيارة الوفد الأفغاني تأتي في إطار ازالة هذه المخاوف.

ومضى يقول اننا ناقشنا موضوع الحقوق المائية الايرانية مع الوفد الافغاني وكانت هناك محادثات بناءة معه.

یتبع...