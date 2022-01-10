أمير عبد اللهيان يؤكد على تعزيز العلاقات مع دول الجوار/ ضرورة إحياء اتفاقية الترانزيت الرباعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي زار عمان صباح اليوم (الإثنين)، للصحفيين لدى وصوله إلى مطار مسقط: "رحلتي مع الوفد المرافق إلى مسقط تستمر يوم واحد". خلال هذه الزيارة، سنجري محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين ووزير الخارجية حول تطوير العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين طهران ومسقط بأنها طويلة الأمد ومستقرة وقال: "نحن مهتمون بتعزيز التعاون السياسي والثقافي إلى مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري في اتجاه علاقات مستقرة وقوية".

وفي إشارة إلى الاتفاقية الرباعية الخاصة بإحياء خط الترانزيت قال: "تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل أربع دول هي إيران وعمان وتركمانستان وأوزبكستان".

وأكد وزير الخارجية: "نأمل في هذه الرحلة، بالنظر إلى وجهة نظر الحكومة الثالثة عشرة بشأن سياسة العلاقات مع دول الجوار والأشياء الجيدة التي حدثت في علاقاتنا مع جيراننا الشماليين في الأشهر الأخيرة، أن نتمكن أيضًا من ربط شبكة الأحياء اتفاقية الترانزيت بين الدول الخليج الفارسي لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدان.

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