قصة ناشر باكستاني نشر كتابا للحاج قاسم رغم التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشرت مؤسسة صاد للمطبوعات مؤخراً كتاباً بعنوان "جندي المدرسة" من تأليف سيد حسن رضا نقوي وهو كاتب باكستاني باللغة الأردية، وترجمه أيضاً السيد عبد الحسين رئيس السادات. هذا الكتاب هو نتاج سبعين مقابلة وعدد من التقارير غير المنشورة حول الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، والذي تُرجم أيضًا إلى ثلاثة لغات اخرى مثل الإنجليزية والعربية والفارسية.

واستعرض هذا الكتاب جميع مراحل حياة الفريق الشهيد حاج قاسم سليماني منذ طفولته حتى استشهاده. وبالطبع تستمر هذه المحادثات والتي ستنشر في شكل المجلد الثاني العام المقبل.

وقال ناشر هذا الكتاب انا معتقد بان الولايات المتحدة قد اضطهدت واستشهدت هذا الجنرال الإيراني، ولهذا أنا أنشر الكتاب، على الرغم من اعلم انه ساتعرض لهجوم من قبل مختلف التكفيريين والمنظمات في باكستان ويقولون لي إنني أقوم بنشر الشيعة في باكستان ولكني أفعل ذلك وأقوم بنشر الكتاب. كما اكتشفنا، على الرغم من أن التوزيع لم يبدأ بعد، إلا أن عدة آلاف من الأشخاص قد طلبوه حتى الآن من خلال الموقع، وبعبارة أخرى قاموا بشرائه مسبقًا وحتى الناشر تعجب من هذا الاستقبال .

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