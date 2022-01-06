إقامة مهرجان "نهج الشهيدين" في سوريا بذكرى استشهاد قادة النصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبحضور المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية الدكتور سيد حميد رضا عصمتي، والسفير اليمني في سورية الاستاذ عبدلله صبري و ممثل مؤسسة أدبنا الدولية و حشد من الشعراء و الأدبا و الكتاب السوريين، أقامت مؤسسة أدبنا الدولية بالتعاون مع جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب في سورية، أمس الأربعاء، مهرجاناً شعريا تحت عنوان "نهج الشهيدين".

وتخلل الحفل توقيع مجموعة من الكتب الشعرية منها باللغة العربية وبعضها باللغة الفارسية و هي؛ "نهج الشهيدين، بل أحياء، سبكبالان، وصف ياران" حيث تضمنت قصائد لشعراء من سورية ودول أخرى قيلت في الشهيدين السعيدين الحاج قاسم سليماني و ابومهدي المهندس و رفاقهما.

كما قام المستشار الثقافي الدكتور حميد عصمتي بتكريم كل من، الشاعر توفيق أحمد نائب رئيس اتحاد كتاب العرب، والشاعر فارس دعدوش، والشاعر فرحان الخطيب، والشاعرة أحلام بناوي. وأدارت المهرجان الشاعرة هيلانة عطاالله.

إتحاد كتاب العرب تأسس في الستينات من القرن الماضي و هذا الإتحاد هو الحاضنة الكبيرة لأهم الكتاب و الشعراء العرب في الدول العربية و الإسلامية.

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