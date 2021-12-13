ايران ستواصل العمل الجاد والمكثف في مفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري في تغريدة على تويتر انه كان لي لقاء بناء ومثمر مع كبار المفاوضين من روسيا والصين، واجريت حوارا معهم وتمضى المفاوضات الى الامام قدما وقمنا بتنسيق مواقفنا حول العديد من القضايا. وقال "سنواصل العمل بشكل مكثف وجاد للتوصل إلى اتفاق جيد".

كما اعتبر باقري في وقت سابق أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مساراً ناجحاً، ورأى أن المفاوضات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية للتسريع في الوصول إلى اتفاق.وأن بلاده استطاعت تحقيق تقدّم جيد، ورأى أن هذا التقدّم يمكن أن يهيّئ أرضية لمفاوضات جدية بسرعة.

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