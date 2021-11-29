استئناف مفاوضات ايران ومجموعة 4 +1 في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جولة جديدة من المحادثات بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الايرانية علي باقري ومجموعة 4+1 بهدف رفع العقوبات ستبدأ اليوم في فيينا.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية قد وصل الى فيينا السبت على راس وفد من الخبراء الايرانيين في مختلف المجالات القانونية والبنكية والطاقوية.

واجرى باقري الاحد محادثات مع رئيسي الوفدين الروسي والصيني للمفاوضات وكذلك مع مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا الذي يتولى رئاسة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ويستضيف فندق "كوبورغ"، الموقع التقليدي للمفاوضات، اجتماعا على مستوى المدراء السياسيين للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي، وذلك بعد أن جرت السبت والأحد مشاورات غير رسمية في إطار الاستعدادات لاستئناف العملية التفاوضية.

وستصبح الجولة الجديدة للمفاوضات السابعة من نوعها والأولى بعد تولي الرئيس الإيراني الحالي السيد إبراهيم رئيسي، منصبه في أغسطس 2021.

وعشية الجولة القادمة قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف: "لدينا تصميم إيجابي بمعنى أنه لا بد من بذل كل الجهود لإنجاز المفاوضات بنجاح.

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