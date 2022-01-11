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١١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:٣٤ م

الصحة الإيرانية:

تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 131 الفا و940 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1961شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و210 الاف و298 شخصا.

وأضافت أن الف و619 شخص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات. وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و54 الفا و 670 شخصا لغاية الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1921074
https://ar.mehrnews.com/news/1921074/

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