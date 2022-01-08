تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 131 الفا و847 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 701شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و204 الاف و925 شخصا.

وأضافت أن الف و889 شخص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات. وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و50 الفا و 483 شخصا لغاية الآن.

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