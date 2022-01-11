عبد اللهيان يؤكد استمرار دعم ايران للمقاومة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان التقى اليوم الثلاثاء، برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، في سفارة الجمهورية الإسلامية في الدوحة.

واستعرض وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة وجدت في قلب الأمة الإسلامية ومن قبل الكيان الصهيوني القاتل للاطفال والمدعوم من الغرب معربا عن ادانته للجرائم الوحشية للمحتلين الصهاينة ضد القدس والمسجد الأقصى وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءات وجرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأكد دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدفاع المشروع للشعب الفلسطيني ومقاومته بوجه احتلال الكيان الصهيوني.

ومن جهته أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية بدعم الجمهورية الإسلامية لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني، ودعا إلى حشد القوى الإسلامية والعربية والدولية بهدف اتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الغاصب.

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