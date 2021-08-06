قاليباف: الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة على عهدها حتى تحرير فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال استقباله الخميس رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) اسماعيل هنية الذي يزور ايران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد آية الله السيد ابراهيم رئيسي، قال قاليباف: ان مقاومة الشعب الفلسطيني خلال حرب الايام الـ 12 كانت مبعث العزة للمسلمين.

واشار الى الانتصارات الباهرة للشعب الفلسطيني في معركة "سيف القدس" ضد العدوان الصهيوني نهاية شهر رمضان، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ثابتة على عهدها حتى تحرير الارض المحتلة وان قضايا مثل التطبيع واعتراف البعض بالصهاينة لن تؤثر على عزمنا.

واضاف رئيس البرلمان الايراني: ان الصهاينة لن يرضوا باقل من تقسيم الدول الاسلامية واثارة التفرقة بين المسلمين الا ان مقاومة الشعب الفلسطيني تؤدي دورا مهما في درحر مؤامرات الصهاينة.

واوضح قاليباف ان يقظة الرأي العام ودعمهم لكفاحات الشعب الفلسطيني والمقاومة اثبت بان القضية الفلسطينية مازالت الاولوية الاولى للعالم الاسلامي.

واردف قائلا: ان ما حدث في المناطق المحتلة وغزة ادى الى احياء روح البسالة والمقاومة والكفاح لانهاء سيطرة الكيان الصهيوني على الاراضي المحتلة والقدس والمسجد الاقصى.

من جانبه ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" المواقف المؤثرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف، لافتا الى ان القيادة والشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية داعمون على الدوام للشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

واشار هنية الى ان الشعب الفلسطيني اثبت في معركة "سيف القدس" بان الطريق الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والامة الاسلامية هو نهج المقاومة والكفاح ضد الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدا بان الشعب الفلسطيني سيواصل هذا الطريق بقوة وثقة.

واكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على عزم وارادة الشعب الفلسطيني والمقاومة على مواصلة الكفاح حتى تحرير الاراضي المحتلة.

وحضر اللقاء ايضا اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الفلسطينية.

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