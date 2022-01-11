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١١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٥٢ م

خلال الانتقالات الشتوية الجارية؛

يوفنتوس يستفسر عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الايراني "سردار آزمون"

يوفنتوس يستفسر عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الايراني "سردار آزمون"

تحرك نادي يوفنتوس سريعاً في الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تعويض نجمه الإيطالي فيدريكو كييزا، ووفقا للموقع الرسمي للصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو"، فإن يوفنتوس استفسر مباشرة عن إمكانية التعاقد مع سردار آزمون، نجم زينيت سانت بطرسبرج.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كييزا تعرض لإصابة في مباراة روما الأخيرة، كشفت الفحوصات أنها قطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سيخضع لجراحة ويغيب عن المباريات حتى نهاية الموسم. ووفقا للموقع الرسمي للصحفي الإيطالي "جيانلوكا دي مارزيو"، فإن يوفنتوس استفسر مباشرة عن إمكانية التعاقد مع سردار آزمون، نجم زينيت سانت بطرسبرج.

وينتهي عقد آزمون مع زينيت في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد، ويبحث عن تجربة جديدة في أحد الدوريات الكبرى.

يذكر أن آزمون لعب مع زينيت ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونجح في زيارة شباك السيدة العجوز خلال خسارة فريقه بنتجية 2-4 في دور المجموعات.

/انتهى/

رمز الخبر 1921081
https://ar.mehrnews.com/news/1921081/

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