الدولي الايراني المحترف "آزمون" هدافا للدوري الروسي

وسجل آزمون ثلاثية "هاتريك" في المباراة التي جرت يوم امس الاحد بين زينيت واقرب منافسيه لوكوموتيف موسكو في الجولة 28 من الدوري الروسي الممتاز والتي انتهت بفوز زينيت 6-1 وتتويجه ببطولة الدوري قبل نهايته بجولتين برصيد 61 نقطة.

يذكر ان هذا العام هو العام الثالث على التوالي الذي يتوج فيه زينيت بطلا للدوري الروسي الممتاز منذ انتقال سردار آزمون اليه من روبين كازان.

وكان آزمون قد توج بلقب هداف الدوري الروسي الممتاز في العام الماضي ايضا برصيد 17 هدفا.

وجاء في المركز الثاني في قائمة الهدافين لهذا الموسم زميل آزمون في خط الهجوم بفريق زينيت آرتيم دزيوبيا الذي بلغ رصيده 16 هدافا والذي اسهم بهدفين في فوز فريقه على لوكوموتيف موسكو 6-1 .

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الروسي: