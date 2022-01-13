أمن هرمزكان من أمن الخليج الفارسي/ ثروات ثمينة تملكها هذه المحافظة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني آيو الله "إبراهيم رئيسي" أشاد في تصريح للصحفيين بمطار هرمزكان الدولي صباح اليوم الخميس، بتضحيات القوات المسلحة الايرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد رئيس الجمهورية خلال التصريح ان محافظة هرمزكان "جنوب" تتمتّع بوضع امني مُميّز، مشيراً إلى أن هذا الوضع الأمني الفريد والحضور المقتدر للقوات المسلحة الايرانية في هذه المحافظة اسهم في تعزيز الأمن على صعيد منطقة الخليج الفارسي كاملةً.

وأشار إلى الارتباط الوثيق بين استقرار الأمن في المحافظة وبين استقطاب المستثمرين قائلاً: "ان الوضع الامني المميّز في محافظة هرمزكان يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعاً"

وعن ثروات هذه المحافظة لفت الرئيس الإيراني آية الله "إبراهيم رئيسي" إلى أن هرمزكان تتمتع بطاقات ثمينة في شتى المجالات السياحية والتجارية والزراعية والسياحية، والتي من شانها ان تحرك الكثير من العجلات الأساسية مثل الصناعة والتعدين؛ بما يصب في خدمة البرامج الهادفة الى معالجة البطالة والحرمان فيها.

هذا ووصل الإيراني صباح اليوم الخميس الى محافظة هرمزكان، في اطار زياراته التفقدية المنتظمة داخل البلاد، برفقة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين.

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