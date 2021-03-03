تحطم طائرة "صهيونية" في النقب الغربي وإصابة قائدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، عن السلطات قولها إن قائد الطائرة أصيب بجروح متوسطة.

وأضافت أنه نقل إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وبدأت الشرطة تحقيقا حول ملابسات الحادث./انتهى/