ضرورة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى 20 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي محمد رضا بورابراهيمي في إشارة إلى زيارة الرئيس الايراني المرتقبة لروسيا، إن "زيارة آیة الله رئيسي لروسيا مهمة للغاية". طبعا شهدت العلاقات الإيرانية الروسية تطور هاما في العديد من القضايا في السنوات الأخيرة، من القضايا الأمنية إلى القضايا الاقتصادية.

وأضاف: "القضايا الاقتصادية مهمة للغاية. ولحسن الحظ، فإن عضوية إيران في منظمة شنغهاي الدولية التي تمت مؤخرًا، توفر فرصة جيدة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا والدول الأوروبية الآسيوية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي: "إن أهم القضايا التي يمكن أن تطرح على جدول الأعمال الرئيس الايراني خلال هذه الرحلة هي مناقشة التجارة وزيادة القدرات التجارية من 3 مليارات دولار إلى خطة طويلة الأمد البالغة 20 مليار دولار في مجال استيراد البضائع المطلوبة من روسيا وتصدير البضائع الإيرانية خاصة في القطاع الزراعي. ويجب زيادة التعاون التجاري رغم أننا شهدنا خلال هذه الفترة نموًا سريعًا.

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