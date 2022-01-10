التبادل التجاري بين إيران وروسيا يشهد نموا ملحوظا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تظهر مراجعة للوضع التجاري الأخير بين إيران وروسيا أنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، قمنا بتصدير 828.602 طنًا من البضائع بقيمة 432.887.392 دولارًا، وبالمقابل تم استيراد 2.729.889 طنًا من البضائع بقيمة 1.224.119.930دولار.

أيضًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، قمنا بتصدير 548،577 طنًا من البضائع بقيمة 275،293،281 دولارًا إلى روسيا، بينما تم استيراد 2،468،150 طنًا من البضائع بقيمة 801،970،327 دولارًا أمريكيًا.

وبذلك ارتفع حجم الصادرات إلى هذا البلد في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 58٪ في القيمة و 51٪ في الوزن، كما زادت الواردات من روسيا بنسبة 11٪ وزنًا و 53٪ في القيمة.

على الرغم من أن الميزان التجاري بين البلدين في صالح روسيا، إلا أن الإحصائيات تظهر أن البلدين كان لهما نفس النمو التجاري.

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