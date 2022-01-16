صادرات النفط تُسجّل نمواً ملموساً/ تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزير النفط الايراني: صادرات النفط تُسجّل نمواً ملموساً

اكد وزير النفط الايراني، يوم السبت في تصريحاً له على سعي الوزارة لرفع مبيعات النفط الى مليون و 200 الف برميل يوميا خلال العام المقبل مشيراً إلى ان صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية والغاز والبتروكيمياويات حققت نموا ملموسا خلال الاشهر العشرة الماضية.

خلال لقائه المبعوث الأممي لسوريا؛ خاجي: على الأمم المتحدة تكثيف الجهود لرفع العقوبات عن سوريا

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني خلال لقائه المبعوث الأممي لسوريا ان على الأمم المتحدة والجهات الاقليمية والدولية الفاعلة الأخرى الاهتمام بظروف الحكومة والشعب السوري وتكثيف الجهود الحالية لرفع العقوبات وتقديم المساعدة للشعب وعودة اللاجئين والبدء في إعادة بناء هذا البلد.

السفير الإيراني في سوريا يبحث سبل التعاون مع محافظ اللاذقية

بحث محافظ اللاذقية في سوريا عامر إسماعيل هلال مع السفير الإيراني مهدي سبحاني مجالات التعاون بين البلدين والاستفادة من المقومات الاقتصادية التي توفرها محافظة اللاذقية.

وفقا لمقر تطویر تکنولوجیا النانو؛ تسهیل عملیة دخول شركات النانو في البورصة

أعلن مقر تطوير تكنولوجيا النانو أنه يدعم دخول الشركات العاملة في هذا المجال لدخول اسواق رأس المال.

رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس: ضرورة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى 20 مليار دولار

قال رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي إن زيادة القدرات التجارية لإيران وروسيا أمر مهم للغاية ويجب اتباعه خلال زيارة الرئيس الايراني لهذا البلد لزيادة حجم التجارة من 3 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار بين البلدين.

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة؛ ايران ستدفع رسوم عضويتها في الأمم المتحدة عن قريب

قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة بشأن رفع تعليق حقوق التصويت لإيران ودفع رسوم العضوية لدى الأمم المتحدة، مشاوراتنا مع الأمم المتحدة مستمرة ونأمل أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.

الصحة الإيرانية: تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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