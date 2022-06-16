إيران تطالب برفع الحظر فوراً ومن دون أي شرط مسبق عن سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في نورسلطان الكازاخية، بين "خاجي" والوفد المرافق له مع وفد الامم المتحدة المشارك في الاجتماع الثامن عشر حول سوريا بصيغة استانا.

وفي معرض الاشارة الى اخر التطورات الدولية، انتقد مساعد وزير الخارجية سلوك امريكا الانتقائي بشأن الحظر المفروض على سوريا؛ مطالبا بالغاء الحصار عن هذا البلد فورا.

ودعا خاجي المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة والجهات المعنية الاخرى، للاخذ بمحمل الجد الاوضاع الانسانية الراهنة في سوريا واتخاذ ما يلزم لتعزيز المساعدات بعيدا عن اي تمييز او شروط مسيسة في هذا الخصوص.

كما اشاد بمرسوم العفو العام الصادر عن الرئيس السوري مؤخرا، واكد انه شكل خطوة ايجابية في سياق تعزيز الثقة ومؤشرا على ارادة الدولة السورية في حل القضايا الخلافية.

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