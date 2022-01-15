خاجي: على الأمم المتحدة تكثيف الجهود لرفع العقوبات عن سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مبعوث الأمم المتحدة المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون الذي يزور طهران اليوم السبت بكبير مستشاري وزير الخارجية في الشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، وعقد معه جولة من المباحثات جرى خلالها بحث آخر مستجدات الأزمة السورية ومباحثات اللجنة الدستورية ومواجهة العقوبات وإرسال مساعدات إنسانية للشعب السوري.

وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الايرانية ان إيران دعمت وتدعم دوما جهود الأمم المتحدة لتعزيز السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا، وتشجيع الحوار السوري السوري وإرساء دعائم السلام والاستقرار في البلاد.

وتابع أن سوريا حكومة وشعبا تصدت لداعش والجماعات الإرهابية الأخرى منذ أكثر من 10 سنوات، والآن وصلت إلى استقرار نسبي وان علاقاتها مع دول المنطقة تتزايد، وعلى الأمم المتحدة والجهات الاقليمية والدولية الفاعلة الأخرى الاهتمام بظروف الحكومة والشعب في سوريا وتكثيف الجهود الحالية لرفع العقوبات وتقديم المساعدة للشعب وعودة اللاجئين والبدء في إعادة بناء هذا البلد.

ومن جهته أشاد بيدرسون، الذي ترأس وفداً إلى طهران، بجهود ايران في التعاون مع الأمم المتحدة، وكذلك عملية أستانا الهادفة إلى تعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية ودعم الحوار الوطني السوري، وشدد على ضرورة استمراره.

وشدد الجانبان في نهاية الاجتماع على ضرورة تعزيز المشاورات المشتركة في المستقبل./انتهى/