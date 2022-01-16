تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاحد الى 132 الفا و75 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 2292 شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و221 الاف و33 شخصا.

وأضافت أن الف و345 شخص من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات. وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و64 الفا و 646 شخصا لغاية الآن.

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