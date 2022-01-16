خاجي: رفع الحصار الجائر مقدمة لايجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، علي اصغر خاجي، اجرى اليوم الأحد محادثات هاتفية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، هانز غروندبرغ.

ناقش الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، المستجدات في الأزمة اليمنية في اطار المشاورات الدولية التي تجريها الجمهورية الإسلامية بشأن تسوية الأزمة اليمنية.

وأشار كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني إلى أن القرار النهائي بشأن مصير اليمن يتخذ من قبل الشعب اليمني نفسه، مؤكدا ان رفع الحصار الجائر يعتبر مقدمة لايجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

واشار خاجي الى دور الأمم المتحدة في الأزمة اليمنية، واصفا انعدام الثقة بانه حلقة مفقودة في سير المحادثات، وشدد على أن إعادة بناء الثقة يجب أن ترافقه إجراءات عملية خاصة في مجال الشؤون الإنسانية.

ومن جانبه قال المبعوث الأممي الى اليمن: "في الوقت الحاضر يجري تقييم وجهات النظر المختلفة ونعتزم مراعاة اهتمامات الجماعات اليمنية المختلفة في خططنا المستقبلية، وفي الوقت نفسه تقديم الأولويات قصيرة المدى في إطار الأهداف طويلة المدى"./انتهى/