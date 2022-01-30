المبعوث الأممي لدى اليمن يشيد بمساعي ايران لإحلال السلام في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مستشاري وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، اجرى اليوم الأحد مباحثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانز غروندبرغ، عبر الفيديو كونفرنس، وذلك ضمن مشاورات الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن حل الكارثة الإنسانية في اليمن.

وعبر كبير مستشاري وزيرة الخارجية الايرانية في هذه المباحثات، عن قلقه من تصاعد التوتر والتوسع الأخير في غارات التحالف الجوية على المناطق السكنية والمدنية في اليمن، ودعا إلى مزيد من التدخل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاانساني عن الشعب اليمني، كما شدد على استمرار مساعي الجمهورية الإسلامية في إحلال السلام العادل في اليمن.

ومن جانبه أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن على الدور البارز للجمهورية الإسلامية في دعم إحلال السلام في اليمن، مستعرضا جهود الأمم المتحدة لفك الحصار وإقرار وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية في اليمن./انتهى/